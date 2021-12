Un important trafic de stupéfiant démantelé sur le Pays de Montbéliard, dix personnes interpellées

Au terme d'une enquête de quatre mois, des policiers de la BRI et du Raid, accompagnés d'enquêteurs montbéliardais sont intervenus tôt lundi 13 décembre pour interpeller dix personnes dans plusieurs quartiers du Pays de Montbéliard.

C'est un important coup de filet sur le pays de Montbéliard. Quatre mois d'enquête, de filature, d'écoutes et d'investigations ont permis de mettre à jour un vaste trafic de stupéfiant sur le Pays de Montbéliard. Des policiers des unités spécialisés du RAID, de la BRI, accompagnés d'une dizaine de maitre chiens et de 40 enquêteurs de la circonscription de police sont intervenus simultanément dans quatre quartiers : Valentigney, Audincourt, Seloncourt et Héricourt. Au total 80 policiers ont été mobilisés.

"Un organigramme particulièrement élaboré"

Au terme de ces quatre mois, une dizaine d'objectifs ont été ciblés. Et les policiers ont décidé d'intervenir à la première heure, avec la phase interpellations. "Un organigramme particulièrement élaboré", selon un enquêteur.

Les dix suspects ont été interpellés. Il s'agit d'hommes hommes âgés de 19 à 30 ans. Un véritable laboratoire clandestin a été mis à jour à Audincourt. Coté saisies : plusieurs kilos d'héroïne, trois armes de guerres, de type fusils d'assaut et 4000€ en espèces ont été retrouvé chez les suspects.

L'enquête se poursuit pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.