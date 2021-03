Un important trafic de stupéfiants démantelé entre Marseille et Ajaccio

Les hommes de la police judiciaire d’Ajaccio ont mis à jour un trafic de stupéfiants entre Marseille et la Corse. Un trafic qui durait au moins depuis 2019. Plus de 20 kilos de drogue, des armes et de l'argent ont été saisis. Quatre personnes ont été interpellées, trois ont déjà été écrouées.