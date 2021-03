Un important trafiquant de stupéfiants sera jugé jeudi à Angoulême

Un Charentais âgé de 33 ans sera jugé, jeudi après-midi à Angoulême, en comparution immédiate, pour trafic de stupéfiants. Arrêté jeudi par la police pour des délits routiers, il a été trouvé porteur d'ecstasy et de cocaïne. A son domicile, les policiers ont trouvé pour 59 000 euros de stupéfiants.

Un Charentais âgé de 33 ans sera jugé, jeudi après-midi par le tribunal judiciaire d'Angoulême, en comparution immédiate, pour trafic de stupéfiants. Il a été interpellé, jeudi soir à Puymoyen, à proximité de son domicile. Recherché pour des délits routiers, il a été trouvé en possession sur lui d'ecstasy, et de cocaïne.

une valeur marchande de 59 000 euros

Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont découvert de grosses quantités de stupéfiants : héroïne, cocaïne, LSD, cristal, WID, herbe et résine de cannabis, le tout pour un montant marchand de plus de 59 000 euros ! Des armes, des répliques d'armes, et tout le matériel nécessaire au trafic de stupéfiants ont aussi été saisis (y compris un livre de comptabilité !). Sans parler des 9300 euros en espèces découverts sur place. Déféré ce lundi au parquet, il sera donc jugé jeudi.