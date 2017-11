Un important vol de bijoux à Auxerre

Le vol par ruse a eu lieu chez un particulier mardi matin à Auxerre, rue Max Blondat.

Il est 10h45 mardi matin quand on sonne chez une personne âgée de 75 ans. Deux hommes qui se font passer pour des agents d'EDF persuadent la septuagénaire. Ils ont besoin d'entrer. Au cours de la visite, l'un d'eux s'enferme avec elle dans la salle de bain pendant que le second rafle 30.000 euros de colliers, bagues et bracelets. La septuagénaire n'a pas été victime de violence, mais reste très choquée par ce vol.