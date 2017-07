Un impressionnant incendie à Castagniers : une centaine d'hectares de forêt ont brûlé

Un incendie s'est déclaré ce lundi après-midi dans la plaine du Var, sur la commune de Castagniers au nord de Nice, sur les rives du Var. Une centaine d'hectares de forêt sont partis en fumée. 250 pompiers sont mobilisés, des trackers, trois canadairs, deux hélicoptères.

Le feu n'est pas encore maîtrisé dans le secteur de Castagniers, près du crématorium au nord de Nice, sur les bords du Var. 250 pompiers sont mobilisés depuis 14h30. Une centaine d'hectares de pins ont brûlé dans un secteur très escarpé, il faut traiter pente après pente. On attend des moyens aériens et terrestres du Var. Les hélicoptères bombardiers d'eau font le plein dans le Var et dans la mer pour arroser le feu.

Le feu s'est approché de maisons, mais les largages d'eau ont permis de le stopper aux portes des habitations. "Il n'y a plus de maison immédiatement menacée," selon le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, Jean-Gabriel Delacroix, présent sur place.

Il n'y a pas eu d'évacuation, On a demandé des confinements pour certains habitants. Une maison a été endommagée. La route 6202 est coupée à la circulation ce lundi en fin d'après-midi.

La gendarmerie est également mobilisée, ainsi que l'office nationale des forêts. La garde Républicaine de la gendarmerie a évacué une vingtaine de chevaux.

les cavaliers de la garde Garde Républicaine aident à évacuer les nombreux chevaux situés aux abords de l'incendie. - Gendarmerie des Alpes-Maritimes

Un camion de sapeurs-pompiers a été endommagé par les flammes, mais pas de blessé. Le feu court sur 1,5 km. La brigade motorisée des gendarmes est sur place pour diriger la circulation.

Incendie Castagniers pic.twitter.com/NJEOdIHc6V — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 17, 2017

40 ha seraient pour l'instant parcourus par l'incendie de Castagniers au nord de #Nice06pic.twitter.com/r49VICJKFY — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 17, 2017

Incendie à Castagniers © Radio France - Laurent Vareille

