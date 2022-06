Un impressionnant incendie touche plusieurs magasins à Valdoie

Les fumées noires sont visibles de loin et impressionnent. Un incendie s'est déclaré ce mardi 7 juin autour de midi à Valdoie, dans un garage situé dans la zone commerciale du Bois d'Arsot. Le feu s'est ensuite propagé à plusieurs commerces à proximité, sans faire de blessés. Un salon de coiffure, une auto-école, la Ressourcerie, un garage et les services techniques de la mairie ont été touchés à des degrés divers. Plus de 70 pompiers ont été dépêchés sur place.

Un habitant devra être relogé, son habitation ayant été détruite par les flammes. 400 enfants scolarisés au collège Goscinny, eux , ont été confinés plusieurs heures, en raison d'une crainte portant sur une éventuelle pollution. Ce confinement a finalement été levé dans l'après-midi. Une crèche voisine a elle été vite évacuée.

Certains témoins disent avoir entendu des bruits d'explosion, potentiellement liés aux flammes.