Un incendiaire arrêté en flagrant délit par des habitants dans la forêt de la Double en Dordogne

Un énième incendie dans les massifs de pins et de feuillus de la forêt de la Double

Il a été pris en flagrant délit. Les habitants de la forêt de la Double ont arrêté eux-mêmes un incendiaire ce samedi 17 septembre, à Montpon-Ménestérol. Il venait de mettre le feu à un champ de maïs, quand des riverains l'ont stoppé. Ils ont appelé les gendarmes qui ont interpellé l'homme d'une quarantaine d'années. C'est peut-être l'épilogue de la dramatique série d'incendie dans le même coin depuis le début de l'été, mais rien ne permet de s'en assurer.

Arrêté par des riverains, en direct sur les réseaux sociaux

Trois jeunes femmes circulent en voiture sur une route qui traverse la forêt de la Double ce samedi 17 septembre vers 21h à Montpon-Ménestérol. Quand elles aperçoivent un homme entrain de mettre le feu à un champ de maïs. Surpris, le pyromane regagne sa voiture et démarre pour prendre la fuite. Les jeunes femmes ont le réflexe de faire des appels de phares pour arrêter les véhicules qui passent et de filmer la scène en direct sur les réseaux sociaux. Un agriculteur qui habite à 200 mètres de là, David-James Kite, s'arrête alors et maîtrise l'homme.

Hein, tu veux faire ça chez moi, tu veux faire ça chez moi, où il y a mon enfant ! - Dialogue extrait de la vidéo de l'interpellation du pyromane

"On a réussi à le bloquer pendant qu'il sortait du champ. Il y avait deux-trois mètres carrés de maïs en feu. Après les gendarmes sont arrivés avec de grosse mitraillettes et ont pris en charge l'homme." C'est un habitant du secteur, un homme qui a été pompier volontaire pendant plus d'une vingtaine d'années.

Sa garde à vue a été prolongée mais à l'heure qu'il est, rien ne le relie encore à toute la série d'incendies qui se sont déclarés cet été dans la forêt de la Double. D'ailleurs, ce dimanche soir vers 18h30, un incendie s'est déclaré dans les bois, dans le secteur de la Roche-Chalais.