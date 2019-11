Un incendiaire en série mis en examen en Centre Alsace

Un homme de 33 ans a été présenté mercredi soir devant le parquet de Colmar puis mis en examen. Il est soupçonné être l'auteur d'une série d'incendies volontaires et de dégradations depuis 2014 dans le centre Alsace. Il avait été interpellé mardi avec sa compagne par les gendarmes.

Colmar, France

Un homme âgé de 33 ans domicilié dans la région de Sélestat (Bas-Rhin) a été présenté mercredi devant le parquet de Colmar.

Il est suspecté d'avoir provoqué de nombreux incendies volontaires et des dégradations de véhicules en Centre Alsace depuis plusieurs années.

L'homme a été arrêté mardi 12 novembre avec sa compagne par les gendarmes, après l’incendie de 11 véhicules survenus à Barr, la nuit précédente, sur le parking d’un garage.

C’est le dernier fait en date d’une longue série qui a débuté en 2014, marquée par la destruction par incendie de véhicules légers et d’autobus, mais aussi des dégradations et de crevaisons de véhicules .

De nombreuses victimes ont été recensées et les dégâts estimés à plusieurs millions d’euros, selon la procureure de Colmar. Policiers et gendarmes avaient uni leur force pour cette enquête. Entendu en garde à vue, l’homme a reconnu de nombreux faits d’incendie et des dégradations.

Il a été placé en détention provisoire à l’issue de sa mise en examen. La garde à vue de sa compagne a été levée. Les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire du magistrat instructeur. Il s’agira notamment de comprendre les motivations de cet incendiaire présumé.