Un incendiaire interpellé en flagrant délit dans le quartier Drapeau à Dijon

Après une série d'incendies dans le quartier Drapeau à Dijon le weekend dernier, la police avait placée plusieurs de ses agents pour surveiller les allées et venues suspectes. C'est ainsi qu'elle a surpris un habitant du quartier, âgé de 32 ans, en train de mettre le feu vers minuit et demie, à deux voitures stationnées rue de Varennes. Les policiers de la Bac ont alors pris l'individu en chasse et l'ont interpellé.

La police cherche à savoir s'il s'agit d'un incendiaire en série

L'homme a été placé en garde à vue et y était encore ce mardi soir, une garde à vue qui pouvait être prolongée de 24h, précise le commissariat de Dijon. La police cherche à savoir s'il s'agit aussi de l'auteur des incendies de trois commerces et de mobilier urbain dans le quartier.