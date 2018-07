Cet homme de 47 ans a été interpellé à Saint-Vallier en fin de journée, lundi. Cet incendiaire présumé a été placé en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Vallier. Dès la fin d'après-midi de lundi, après les signalements de plusieurs témoins, c'est un individu à scooter qui était recherché dans le secteur. L'homme pourrait être à l'origine des incendies de Sarras, en Ardèche et Saint-Vallier, dans la Drôme... les deux villes voisines ne sont séparées que par le Rhône.

Plus d'une douzaine d'hectares détruits en 24 heures

Plus de 110 pompiers ont été mobilisés lundi après-midi par ces deux feux de forêt. À Saint-Vallier, de gros moyens ont été déployés. 80 pompiers au sol et quatre canadairs qui ont effectuent 27 largages. Cela a permis de limiter les dégâts : six hectares brûlés et pas de dommage aux maisons.

À Sarras, deux hectares de ronces et de broussailles sont partis en fumée ce lundi. 36 pompiers ont été mobilisés. Mais la veille, dimanche, ce sont cinq hectares de végétation qui avaient déjà été détruits, à quelques centaines de mètres de là.