Urgent : un incendie en cours à Alès, des personnes évacuées

L'incendie dans un appartement d'Alès maîtrisé. 8 personnes évacuées durant les opérations de secours qui ont pu réintégrer leur logement et 4 personnes légèrement intoxiquées.

L'intervention des sapeurs pompiers d'Alès est achevée, ils procèdent au déblaiement des lieux en cette fin d'après-midi. Des secours appelés ce mardi, pour un feu d'appartement au cinquième étage d'un immeuble, rue rue Maximin Dhombres (non loin du centre-ville). Un périmètre de sécurité a été mis en place et 8 habitants évacués.

Origine inconnue mais pas de blessé grave

Cet incendie dont on n'ignore l'origine n'a heureusement pas fait de blessé. Les habitants ont pu réintégrer leur logement à l'issue de l'opération des secours. 4 personnes ont quand même été légèrement intoxiquées par les fumées. Deux personnes âgées et deux policiers municipaux. Ils ont été traités sur place et placés, brièvement, sous oxygène.