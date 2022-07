Un incendie a déjà détruit 26 hectares de végétation à Piolenc dans le Vaucluse

Un incendie s'est déclaré à Piolenc vers 14 heures ce vendredi 1er juillet. Déjà 26 hectares sont partis en fumée. 180 pompiers sont sur place et tentent de maîtriser les flammes. Une école primaire a été évacuée.

Depuis 14 heures ce vendredi 1er juillet, le massif qui surplombe Piolenc brûle. Déjà 26 hectares sont partis en fumée dans le quartier de Valbonnette. 180 soldats du feu sont mobilisés. Deux groupes de 20 pompiers sont venus du Gard et de la Drôme pour soutenir les sapeurs Vauclusiens. Un hélicoptère et trois Canadairs sont également mobilisés. Un pompier a été blessé. 32 maisons dont les flammes commençaient à lécher les jardins ont été sauvées. Le vent et l'impossibilité d'accès au flanc gauche de l'incendie compliquent la tâche des pompiers. Le secteur est à éviter.

La mairie de Piolenc indique que l'école primaire de la Rocantine a été évacuée, alors que de la fumée a pénétré dans les classes. Les 230 élèves ont été pris en charge dans la salle des fêtes avant d'être récupérés par leurs enfants. Cinq maisons ont par ailleurs été évacuées. Les habitants de trois d'entre elles ont réintégré leur logement.

