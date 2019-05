Un incendie a détruit cette nuit un entrepôt de 5 000 mètres carrés à Sainte-Maure de Touraine, en Indre-et-Loire

Un violent incendie a détruit un entrepôt de 5 000 mètres-carrés dans la nuit de mardi à mercredi, à Sainte-Maure-de-Touraine. Les locaux ravagés par cet incendie dont on ignore l'origine pour l'instant appartiennent à l'entreprise Excel Piscines, qui fabrique des coques en polyester.

Indre-et-Loire, France

Plusieurs dizaines de pompiers ont lutté plusieurs heures contre l'incendie d'un bâtiment industriel, cette nuit, à Sainte-Maure-de-Touraine. Le feu a pris vers 22H30, mardi 21 mai, dans l'entrepôt de près de 5 000 mètres carrés de l'entreprise Excel Piscines, une entreprise qui réalise des coques en polyester dans la zone artisanale "La Canterie", près de l'ancienne nationale 10.

Il a fallu près de 5h pour maîtriser l'incendie - ©Sdis 37

Il n'y a pas eu de blessés, mais la préfecture d'Indre-et-Loire indique ce matin sur twitter que l'entrepôt est totalement détruit. Il y aura donc sans doute du chômage technique dans cette entreprise qui emploie entre 10 et 20 salariés.

Excel Piscines fabrique des coques en polyester - ©Sdis 37

Les pompiers sont toujours sur place ce matin. Pour l'instant, on ne connait pas l'origine de ce sinistre. On aura sans doute plus d'information dans la journée.