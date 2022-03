Un incendie à Gorbio se déclare dans un massif forestier

C'est juste un peu avant midi que les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes ont reçu des appels pour un départ de feu sur la commune de Gorbio, au dessus de Monaco. Arrivés très vite sur place, les pompiers ont été confrontés à un feu de forêt assez virulent situé en plus en plein massif forestier. Les flammes ont vite parcouru une dizaine d'hectares et d'importants moyens ont été déployés: 60 pompiers, 20 engins, 2 HBE (hélicoptères bombardiers d'eau) et 2 canadairs. Les conditions actuelles de sécheresse et de vent ne facilitent pas le travail sur le terrain.