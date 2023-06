Un incendie à l'entreprise Seco, zone de Saint-Liguaire à Niort

Un incendie s'est déclaré dans l'entreprise Seco, à Niort, dans la nuit de ce lundi 12 au mardi 13 juin, vers 3 heures du matin. Un panache de fumée était visible depuis cette société située zone de Saint-Liguaire et spécialisée dans le traitement et revêtement des métaux. La préfecture des Deux-Sèvres indique que "le feu a été rapidement maîtrisé. Il n'y a aucun blessé à déplorer et aucun risque résiduel sur le site"

Le feu a été considéré comme éteint à 9h30. La préfecture précise que "les services de secours sont restés engagés pour surveiller le sinistre et poursuivre les mesures d’évaluation de la toxicité des fumées. Celles-ci ont confirmé l’absence de dangerosité telle qu’initialement observée". Selon les autorités, il n'y a aucune incidence sur les entreprises du secteur.

Des bâtiments n'ont pas résisté aux flammes. © Radio France - Noémie Guillotin

Une cinquantaine de salariés travaillent sur le site. L'agglomération de Niort a proposé son soutien pour reloger une partie de l'activité.