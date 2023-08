Un incendie à la cimenterie Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour : dégâts limités, pas de blessé

Un four de la cimenterie Lafarge a pris feu ce vendredi après-midi, à Saint-Pierre-la-Cour. L'action rapide et commune de l'exploitant et des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts.

Pompiers (illustration) © Radio France - Jonathan Landais Un incendie ce vendredi après-midi à la cimenterie Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour, commune dans l'Ouest mayennais. Le feu s'est déclenché dans un four sur le site géré par la multinationale suisse Holcim. Les dégâts sont limités selon le SDIS-53 qui a publié une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. Aucun blessé n'est à déplorer. Près de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention dont quelques-uns d'Ille-et-Vilaine venus en renfort.