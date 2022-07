Ardèche : trente hectares de pins ont déjà brûlé à Laurac-en-Vivarais

18 heures : 5 hectares brûlés

Un incendie est en cours sur la commune de Laurac-en-Vivarais entre Aubenas et Largentière. Le feu a pris vers 16 heures 30. Cinq hectares de pins sont partis en fumée. Le feu continue à progresser vers le nord et le hameau des Plantades. Il n'y a pas de blessés. On en connait pas l'origine du sinistre. 50 pompiers luttent contre l'incendie et pourraient demander l'aide des moyens aériens.

19H35 : 30 hectares brûlés à Laurac-en-Vivarais

Le feu progresse vers le nord sur la commune de Laurac-en-Vivarais. 30 hectares de pinèdes sont partis en fumée. Les pompiers ont rappelé du renfort. 100 pompiers sont désormais sur place pour lutter contre l'incendie. Les moyens aériens sont engagés : un canadair et un tracker doivent arriver dans les minutes qui viennent. Les pompiers protègent les maisons du hameau des Plantades.

Plusieurs incendies en Ardèche ce vendredi

Un incendie a été rapidement maîtrisé ce vendredi matin vers 6 heures à Barnas. Le feu a détruit 5000 m² de broussailles sur la commune de Barnas le long de la nationale 102.

Plus tard dans la journée, mille m² de broussailles ont brûlés au dessus du tunnel de Baza à Aubenas. 12 pompiers sont venus à bout de cet incendie qui s'est déclaré vers 15 heures.