Un incendie à Montady à cause d'un écobuage mal maîtrisé

Un hectare de végétation, essentiellement de la pinède, est parti en fumée en début d'après-midi ce dimanche à Montady, près de Béziers, au nord de Nissan-les-Ensérunes. Les flammes ont été attisées le vent. Il a fallu aux cinquante sapeurs pompeurs présents sur place le renfort des moyens aériens départementaux pour le maîtriser. La personne à l'origine de cet incendie accidentel a rapidement été identifiée. Il s'agit d'un homme de 58 ans qui procédait à un écobuage pour se débarrasser de déchets verts. Il a été verbalisé par l'ONF, l'Office National des Forêt pour avoir allumé un feu à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt.

Les sapeurs pompiers mettent en garde contre ce genre de comportement et appellent à la plus grande prudence. Avec le vent soutenu et les fortes températures, le risque d'incendie est élevé. L'emploi du feu et les travaux sont réglementés. Les jets de mégots sont à proscrire.