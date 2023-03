Incendie dans un immeuble de plusieurs étages à Nîmes

Un incendie a pris au deuxième étage d'un immeuble, ce mercredi entre de 17h à 20h, situé boulevard Jean Cocteau, au sud-ouest de Nîmes. Les flammes sont parties d'un appartement de 40 mètres carrés. Pas de victime, mais une femme de 25 ans incommodée par les fumées. Elle sera relogée chez des proches. Elle a été transportée au CHU Carémeau pour y être examinée.

ⓘ Publicité

Quatorze pompiers ont été mobilisés dont un détachement composé d'un fourgon incendie, une échelle, une ambulance et un véhicule de commandement. La police et les services ERDF et GRDF étaient présents sur les lieux de l'intervention.