Un incendie à proximité de l'A9 perturbe la circulation

La circulation a repris sur l'A9 entre Béziers et Montpellier ce mardi vers 15h30. L'autoroute a été fermée près d'une heure à cause d'un incendie à l’extérieur des voies qui a menacé un parc de gardiennage de caravanes à Bessan (Hérault).

Le feu de broussailles menaçait un parc de gardiennage de caravanes et un champ de panneaux photovoltaïques, préservés par l'intervention des pompiers au sol et des moyens aériens qui ont permis de casser la tête de feu. L'incendie maîtrisé a parcouru entre un et deux hectares.

La circulation sur l'A9 a été rétablie à 15h30.