Un incendie a ravagé 18 hectares de végétation à Boëssé-le-Sec

Avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie reste élevé en Sarthe. Ce lundi 8 août, 18 hectares de végétation, un champ, une prairie et une haie, sont partis en fumée en l'espace de quelques heures à Boëssé-le-Sec, dans l'est du département. Le feu s'est déclaré vers 11h, au niveau du lieu-dit La Terouennerie. En début d'après-midi, les pompiers signalent que le sinistre est en cours d'extinction.

Ces dernières semaines, les incendies se sont multipliés en Sarthe. La veille, un hectare et un hectare et demi de broussailles ont brulé à Saint-Léonard-des-Bois et au Lude. Samedi, en fin de journée, ce sont sept hectares de forêt qui ont mobilisé près de 70 pompiers au sud du Mans, au niveau du stade Marie Marvingt. Une période éprouvante pour les soldats du feu, qui ont déjà été fortement sollicités ces dernières semaines par l'extinction et la surveillance du feu qui a ravagé près de 330 hectares entre Mulsanne, Téloché et Ruaudin.