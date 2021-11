Un incendie a ravagé une partie de l'atelier municipal de Solesmes

L'atelier municipal de Solesmes a été en partie dévasté par un incendie ce vendredi matin. Il s'agit d'un accident de soudure, mais il n'y a pas eu de victimes et les dégâts ont été limités.

Un incendie s'est déclaré dans l'atelier municipal de Solesmes, à côté de Sablé-sur-Sarthe, ce vendredi 5 novembre vers 9h30. Il n'y a pas eu de victimes et les dégâts auraient pu être bien plus importants. "Un agent faisait de la soudure dans l'atelier à ce moment, le feu serait parti d'une projection", explique Pascal Lelièvre, le maire de la commune.

Une partie du bâtiment a notamment souffert des flammes, le système électrique a partiellement fondu, mais globalement la structure a tenu. S'il est encore trop tôt pour déterminer précisément l'ampleur des dégâts, le bâtiment devrait être encore utilisable.

Des bacs d'hydrocarbure

Il servait à stocker le matériel de la commune et de certaines associations comme une troupe de théâtre. Du matériel qui n'a "quasiment pas été touché." Selon le maire de la commune, ça aurait pu être bien pire : "il y avait des bacs d'hydrocarbure, mais ils ont pu être sortis avant d'être atteints par les flammes."

"L'agent municipal a eu le bon réflexe en ouvrant les trappes pour désenfumer le bâtiment et empêcher la chaleur de grimper à l'intérieur. C'était assez impressionnant, la fumée était visible de très loin", poursuit l'édile. "Et heureusement, les pompiers sont intervenus rapidement." Des véhicules venant de six centres différents ont notamment été mobilisés.