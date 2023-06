Incendie au-dessus de Saint-Vallier-de-Thiey

Une quinzaine de pompiers et des équipes de Force 06 sont déployés entre Andon et Saint-Vallier-de-Thiey pour éteindre un incendie. Le feu a pris dans une zone difficile d'accès. Aucune habitation n'est menacée. Des pompiers ont été déposés par hélicoptère au plus près de l'incendie. D'autres sont partis à pied.

Plusieurs largages par hélicoptère

L'hélicoptère bombardier d'eau est intervenu plusieurs fois depuis le début d'après-midi. Le feu est fixé. Il ne progresse plus. Les pompiers travaillent désormais sur les points chauds.