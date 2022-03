Un incendie au "local jeunes" de la MJC Aragon à Angoulême

La MJC Aragon est fermée au moins jusqu'à lundi, dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême. C'est la conséquence de l'incendie qui a touché, aux premières heures de la journée de jeudi, le "local jeunes", une pièce de 50 mètres carrés, à l'arrière du bâtiment. Le feu est parti d'un bureau, et la fumée s'est propagée à la salle de sport voisine.

Des chaises, des fauteuils et des tables ont été brûlées. Le plafond et les murs ont été noircis par le feu. Une vingtaine de sapeurs pompiers sont intervenus sur les lieux peu avant 5 heures ce jeudi, et le sinistre a été maîtrisé vers 6 heures. Les salariés de la MJC ont été mis au chômage technique. Une très forte odeur de brûlé règnait sur place et a rendu impraticables même les pièces de la Place Vitoria épargnées par l'incendie, dont l'origine est encore indéterminée. Une enquête a été ouverte par la police nationale.