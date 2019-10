Un incendie au Parc Festyland près de Caen

Un incendie s'est déclaré en cette fin de journée au parc d'attraction Festyland de Bretteville-sur-Odon près de Caen dans un bâtiment de 100 mètres carrés abritant des jeux vidéos. Il n'y heureusement pas de victimes. Il va falloir désormais déterminer l'origine du sinistre et évaluer les dégâts.

Caen, France

Le feu était visible depuis le périphérique de Caen. L'incendie est parti d'un local abritant des jeux vidéos et situé près de la confiserie du parc. Il n'y avait heureusement pas de visiteurs sur place à cette époque de l'année. Les dix employés présents sur place ont pu partir très vite, avant l'arrivée des secours.

L'action des sapeurs-pompiers au moyen de trois lances a permis d'éviter une propagation à des locaux administratifs attenants. 15 engins et 32 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention.

Incendie à Festyland - Photo reçue par la rédaction

Pas de blessés, le parc est vide à cette époque de l'année

"Il n'y a pas de conséquence dramatique et c'est le principal" souligne Hervé Lebel, PDG de Festyland, qui n'a pas pu encore se rendre sur place mais est tenu au courant de l'évolution d'un incendie qui serait désormais maîtrisé. Problème électrique ? Autre raison ? Il faudra déterminer les causes de l'incendie et réparer ce qui a été endommagé avant la réouverture du parc au printemps prochain.