Un incendie au pied de pylônes électriques en bordure de l'A750

Une quarantaine de pompiers et 8 véhicules sont intervenus tôt ce jeudi matin au pied des pylônes du poste de transformation électrique de Tamareau, près de Saint Paul et Valmalle pour éteindre un incendie de broussailles. Le feu a été rapidement éteint. Il a parcouru et détruit un hectare et demi de végétation.

Un feu se voyait depuis l'A750 toute proche, mais n'a pas nécessité sa fermeture.