Un incendie brûle au moins trois hectares de végétation à Bessan

Au moins trois hectares de végétation ont brûlé mardi après-midi à Bessan (Hérault). La circulation a dû être interrompue entre Bessan et Vias.

Entre trois et quatre hectares de végétation ont brûlé mardi après-midi à Bessan, au niveau de la route de Vias. Les flammes sont parties vers 13h30 d'une zone située à Vias, à la frontière de Bessan, avant de se propager puis prendre de l'ampleur à Bessan. Les départementales 137 et 612 ont dû être fermées pendant près de deux heures. La circulation a pu reprendre vers 15h30.

Pour éteindre l'incendie, les pompiers de l'Hérault ont mobilisé deux camions porteurs d'eau et des avions bombardiers pour assister le Groupe d'intervention Feux de Forêts (GIFF). On ignore pour l'heure les causes de ce feu, qui ne s'est pas approché d'habitations.