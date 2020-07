Un incendie brûle cinq hectares au Barcarès

Plus d'une centaine de sapeurs-pompiers sur cet incendie.

On ne connaît pas encore l'origine de ce feu qui a brûlé cinq hectares, soit près de la moitié de cette zone artisanale située à proximité de la station d'épuration du Barcarès.

Les flammes ont commencé à prendre en début d'après-midi, alors que la météo était au soleil et à la tramontane. 111 sapeurs-pompiers sont intervenus pour les maîtriser, et permettre de protéger une cinquantaine de caravanes et pratiquement autant de bateaux entreposés là. Des chalets du village de Noël du Barcarès situés à cet endroit ont également été sauvés du feu.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de déterminer les causes de cet incendie.

Les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales sont intervenus sur plusieurs autres feux ce samedi, notamment à Saint-André, où 5000 mètres carrés de broussailles ont été brûlées.