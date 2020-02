Un incendie brûle le restaurant la Villa d'Or à Rezé

Le restaurant la Villa d'or à Rezé a été brûlé dans nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Les salles d'accueil et de restauration ont été détruites, dix-huit employés sont au chômage technique. La piste accidentelle est privilégiée.

Rezé, France

Un incendie a touché le restaurant la Villa d'or à Rezé dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Il s'agit d'un restaurant asiatique d'une superficie de 1100 mètres carrés. Vers 2h30 du matin au 149 route des Sorinières, les flammes ont ravagé l'accueil et la salle de restauration. La cuisine et les bureaux sont plus légèrement touchés. Le feu a été éteint par 37 pompiers. La piste accidentelle est privilégiée par la police.