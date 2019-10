Un incendie cette nuit quai Stéphane Jay à Grenoble

Grenoble, France

Un incendie a ravagé la toiture d'un immeuble très tôt ce mardi matin, vers 00h30, quai Stéphane Jay à Grenoble, provoquant un important déplacement de véhicules de secours. 2 lances dont une sur la grande échelle ont été nécessaires pour venir à bout d'un sinistre qui n'a pas fait de blessé. 8 habitants de l'immeuble et 12 de l'immeuble voisin ont été évacués le temps de l'intervention et regroupés quelques heures à la caserne des pompiers de Grenoble située non loin.

Si les 12 voisins ont pu ensuite regagner leur logement ce n'est pas le cas des habitants de l'immeuble directement concerné. 5 ont été relogés par la ville et 3 ont trouvé refuge chez de la famille ou des amis.

La cause du sinistre est inconnue à cette heure.