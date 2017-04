Un incendie chez Mécachrome à Aubigny fait quatre blessés légers

Un feu de métal dans un atelier mécanique s'est déclenché mardi soir chez Mécachrome, fabricant de moteurs d'avions à Aubigny-sur-Nère dans le Cher. L'incendie a fait quatre blessés légers.

Un incendie s'est déclenché mardi soir vers 19h, dans l'un des ateliers de mécanique chez Mécachrome, fabricant de moteurs et d'assemblages haute précision pour l'industrie aéronautique, basé à Aubigny-sur-Nère, dans le Cher et qui emploie plus de 500 salariés. Quatre employés ont été légèrement blessés.

Des étincelles sur une pièce en métal

ATELIER MÉCANIQUE CHEZ MECACHROME © Maxppp - Maxppp

"Il y a eu un échauffement entre un outil et une pièce en magnésium, un métal très inflammable", explique Pascal Montel, le directeur du site. "L'étincelle a mis le feu aux copeaux de métal, ce qui a provoqué aussi une série de flashs lumineux". La pièce travaillée était une partie de réacteur d'avion.

Pas de chômage technique

Trois ouvriers ont été légèrement intoxiqués par les fumées de magnésium, "et les poudres d'extincteur qu'ils ont utilisées pour éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers". Un autre salarié, un homme de 57 ans, témoin de la scène, a été victime d'un malaise et hospitalisé à Bourges.

L'activité a pu reprendre normalement ce mercredi matin, il n'y a pas de chômage technique. "La partie de l'atelier où a eu lieu le feu ne fait que 30 m² sur un total de 35.000 m², la structure du bâtiment n'a pas été touchée". La machine incendiée doit faire l'objet d'une révision.