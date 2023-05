Un incendie complexe coupe la circulation rue Faventines à Valence

Il n'y a pas de grandes flammes, pourtant c'est une opération délicate sur laquelle interviennent les pompiers de la Drôme. La rue Faventines est coupée à la circulation depuis 15 h 30 à cause d'un incendie sur le toit d'une maison. Ce sont les panneaux photovoltaïques installés sur cette habitation qui dégagent de la fumée et une très forte chaleur. Le feu est très compliqué à éteindre à cause du système électrique des panneaux, qu'il est impossible d'arroser. Sur cette installation, il n'y a pas d'interrupteur, il est impossible de couper l'électricité. Seize pompiers sont sur place. La famille devra être relogée.

