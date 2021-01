L'émetteur situé aux Cars en Haute-Vienne a été touché par un incendie ce lundi 11 janvier vers 20 heures. Cela a provoqué la fin de la transmission de la radio et de la télé pour 1,4 million de personnes.

Un incendie d'émetteur prive des Périgourdins de radio et de télé

Certains auditeurs de France Bleu Périgord ne peuvent plus écouter leur radio depuis ce lundi 11 janvier. Les pompiers ont été appelés un peu avant 20 heures pour un incendie sur l'émetteur de diffusion de la FM et de la TNT en Haute-Vienne, aux Cars.

Un incendie maîtrisé vers 22 heures

Cet émetteur très puissant permet la réception des stations de radio publiques, France Bleu Périgord, France Bleu Limousin, France Culture et France Inter et France Musique mais aussi la réception des chaînes TNT sur le Limousin, une partie du Périgord et la Corrèze.

L'incendie a été maitrisé ce lundi soir vers 22 heures par des pompiers spécialisés du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux). L'émetteur mesure plus de 200 mètres de haut et le pylône menaçait de s'effondrer. L'incendie a également touché une antenne relais de l'opérateur Orange, située à quelques centaines de mètres.

Aucune piste écartée

Une enquête est en cours, les gendarmes ont déjà réalisé quelques constatations sur place ce lundi soir. L'enquête se poursuit ce mardi. Aucune piste n'est écartée.