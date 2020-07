Un incendie d'origine criminelle ravage un massif forestier à Sainte-Cécile-d'Andorge dans les Cévennes

Depuis minuit environ ce mercredi soir, les sapeurs-pompiers du Gard luttent contre un feu de forêt, en bordure de la piste DFCI A6, commune de Sainte-Cécile-d’Andorge. Les sapeurs-pompiers du Gard ont dû faire face à plusieurs départs de feu successifs sur un même secteur. Il y en aurait près d'une dizaine.

L’incendie a pris rapidement de l’ampleur, favorisé par une pente ascendante, dans un massif important de résineux et de feuillus. Ce feu a, pour l’instant, parcouru une quinzaine d’hectares. Plus de 20 véhicules de lutte contre les feux de forêts et près de 120 soldats du feu sont engagés sur ce sinistre qui n’est toujours pas maîtrisé.

Moyens aériens attendus

L’hélicoptère bombardier d’eau du SDIS du Gard va être engagé au lever du jour. Un Dash doit également être envoyé sur les lieux. Un poste de commandement est activé au niveau du château de Portes. Un sapeur-pompier a été blessé à un oeil ce qui nécessite son évacuation au CHU Nîmes. Fort heureusement, le pronostic vital n’est pas engagé. Cet engagement massif de moyens a permis de limiter la propagation de l’incendie et de faire face à ces départs de feux multiples. Il n’y a aucun dégât sur les habitations et pas de victime civile pour l’instant.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours. En cette période à risques, les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la plus extrême prudence.