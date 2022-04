Un incendie "d'une ampleur exceptionnelle" ce dimanche près de Genève

Des fumées visibles à 30 kilomètres à la ronde : un important incendie s'est déclaré ce dimanche vers 15h30 dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny en Suisse, non loin du CERN et de Saint-Genis-Pouillis dans le Pays de Gex. Le feu est partie du toit d'un hangar métallique, qui abritait une salle d'escalade et un parking de quatre étages.

Aucun blessé

Une dizaine de personnes se trouvaient à l'intérieur. Le feu s'est rapidement propagé, et tout le bâtiment a fini par s'écrouler. Il reste seulement un mur, qui risque de tomber. Plus d'une centaine de pompiers ont été mobilisés, et ont réussi à maîtriser le sinistre, qui n'était pas éteint dimanche soir. Les sapeurs-pompiers sont donc restés sur le pont toute la nuit pour surveiller. "C'est un sinistre d'une ampleur exceptionnelle", selon eux.