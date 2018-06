L'entrepôt de l'entreprise "Le Panier Balmois" a brûlé dans la nuit de dimanche à lundi à Clérieux dans la Drôme. Elle distribue des paniers de fruits et légumes aux entreprises et aux particuliers. Une dizaine de salariés travaillent dans cet entrepôt.

Les pompiers de la Drôme sont appelés vers 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, par un voisin. L'entrepôt du "Panier Balmois" est en flamme. Quand ils arrivent, le bâtiment en tôle de 1000 mètres carrés est déjà en partie détruit, tout comme la chambre froide, les frigos et des chariots élévateurs. Plusieurs palettes de cartons étaient arrivées il y a quelques jours. Elles ont brûlé.

Une enquête ouverte

Le bâtiment administratif, avec la caisse, n'a pas pris feu. Une dizaine de salariés travaillent dans cet entrepôt. Il pourrait se retrouver ne chômage technique. Cette entreprise distribue des paniers de fruits et de légumes dans le département. Pour le moment, on ne connaît toujours pas les causes de l'incendie. Une enquête est ouverte par la brigade de Romans.