Un incendie dans l'une des plus grandes églises de Lille

A Lille, l'église Saint-Pierre Saint-Paul, dans le quartier de Wazemmes, a été touchée par un incendie ce lundi soir. On en ignore encore les causes, mais le feu a pris dans la sacristie et menaçait la toiture. Les pompiers sont intervenus en nombre pour éviter la propagation.