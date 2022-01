Un incendie dans l'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère, "sans gravité" selon la direction

L'incendie qui s'est déclenché avant 10 heures ce mardi matin, n'a fait heureusement aucun blessé. Le feu s'est déclenché dans un climatiseur-dépoussiéreur, situé dans un local broyeur du centre de traitement de l'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère, dans le Sud-Mayenne. Le site, spécialisé dans le traitement de PCB, les produits chimiques, est classé Seveso seuil haut. Un plan a donc été immédiatement déclenché par la direction, afin de prévenir les sapeurs-pompiers et la préfecture. "La chaine d'alerte a fonctionné", se félicite la préfecture.

Aucun risque pour les riverains

L'incendie a rapidement été maitrisé. Les 19 salariés présents sur le site ont été regroupés et mis à l'écart par précaution. Selon le directeur, c'est un incendie "isolé" et "qui n'empêche pas l'activité du site", sans conséquences économiques. La préfecture confirme que les fumées ne se sont pas échappées du site, l'incendie ayant eu lieu à l'intérieur d'un bâtiment, et précise qu'il n'y a aucun risque sanitaire pour les riverains.

Troisième incendie depuis octobre 2017

Le préfet a demandé à la directrice de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de se rendre sur place ce matin. C'est le troisième incendie dans l'usine Aprochim depuis octobre 2017. En janvier 2020, un feu s'était déclaré dans l'un des fours du hall 2 de l'usine. Six tonnes de bobines de cuivre avaient brûlé, sans faire de blessé et sans aucun risque pour la population. Une commission de sécurité se réunit chaque année pour faire le point sur ce site classé Seveso.