Un incendie dans l'usine de traitement des déchets Arc-en-Ciel à Couëron

Un incendie s'est déclaré ce vendredi soir dans l'un des bâtiments de l'usine de traitement des déchets de Couëron. 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour le combattre. Les personnels qui travaillaient sur le site ont été évacués. Aucun n'est blessé.

Un incendie s'est déclaré vers 19h20 ce vendredi dans l'usine Arc-en-Ciel située à l'ouest de Nantes sur la commune de Couëron. Le feu a pris pour une raison encore indéterminée dans la partie dédiée au tri des collectes sélectives (déchets recyclables). Une partie de la toiture de ce bâtiment de 2.000 m² s'est effondrée. "Tous les salariés qui étaient présents sont sortis très vite. Aucun n'a été blessé. Ils n'ont pas été intoxiqués par les fumées" explique une responsable de l'exploitant du centre de traitement Véolia.

L'usine de traitement des déchets de Couëron © Radio France - Martial Cure

Par mesure de sécurité, les gendarmes ont demandé aux habitants les plus proches du site, situés à environ 400 m de l'usine, de rester chez eux. Et la police municipale a bloqué les routes d'accès au site. Au plus fort de leur intervention, 86 sapeurs-pompiers et 38 véhicules ont été mobilisés. A 22h45, l'incendie était circonscrit. Une surveillance était prévue toute la nuit. Une enquête doit être ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre.

Les accès à l'usine ont été bloqués © Radio France - Martial Cure

L'usine Arc-en-Ciel traite les déchets pour le compte de Nantes Métropole, et de plusieurs communautés de communes de Loire-Atlantique. Elle a réceptionné l'an dernier 236.000 tonnes de déchets. L’unité de tri des collectes sélectives qui a été touchée en a traité plus de 33.000 tonnes. L'usine qui fonctionne 24h/24 et 7 jours/7 est désormais à l'arrêt, et n'est plus en mesure pour le moment d'accueillir de nouveaux déchets. Les camions de collecte vont être dirigés provisoirement vers d'autres sites.