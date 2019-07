Un incendie dans l’usine FerroPem à La Léchère en Tarentaise

La Léchère, France

Un incendie est en cours à l'usine FerroPem de La Léchère en Tarentaise, provoquant beaucoup de fumée. 45 pompiers sont sur place depuis 15h30 cet après-midi. Tous les salariés ont été évacués. Selon la préfecture de la Savoie tout risque d'explosion est écarté.

Il s'agit d'un feu de métaux, qui peut être très long à éteindre. Pour l'instant aucune mesure particulière n'a été prise pour les habitants situés aux alentours.

Ferropem produit de l'alliage de silicium à partir de quartz, de houille et de bois, fondus et mélangés dans quatre fours de 20 mégawatts chacun. Ferropem emploie 270 personnes sur son site de La Léchère, qui fonctionne 24/24 et 7/7.