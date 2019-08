Un incendie dans la nuit au zoo de La Palmyre (Charente-Maritime)

Un incendie a touché tôt ce vendredi matin le zoo de La Palmyre, en Charente-Maritime. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie d'un entrepôt de paille et de foin et éviter la propagation à la forêt.

La Palmyre, Les Mathes, France

Il a fallu une importante mobilisation des pompiers de la Charente-Maritime, tôt ce vendredi matin, à l'intérieur du zoo de La Palmyre, dans le pays royannais : un hangar de 200 m², abritant 20 tonnes de paille et de foin a été détruit par les flammes, un peu avant 3 heures du matin.

34 pompiers ont été mobilisés, avec cinq camions et une grande échelle. Ils ont pu éviter la propagation à un autre bâtiment, mais surtout à la forêt voisine, dont on connaît l'extrême sensibilité en ce moment à cause de la sécheresse.

L'incendie dans le zoo a été maîtrisé au moyen de trois lances. Aucun animal n'a été blessé. Et aucun chômage technique n'est annoncé.