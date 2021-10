Toulouse : un incendie dans la station de métro Jeanne-d'Arc

Les pompiers de Haute-Garonne sont intervenus ce samedi après-midi sur un incendie dans la station de métro Jeanne-d'Arc à Toulouse. Des passants ont signalé un dégagement de fumée au niveau de la station peu avant 17h. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montraient les abords de la bouche de métro enfumés.

37 sapeurs pompiers ont été déployés pour éteindre l'incendie, qui s'est déclaré au niveau des escalators. Un agent de sécurité de Tisséo a été incommodé par les fumées et transporté à l'hôpital Purpan.

Un temps coupée entre la station Palais de Justice et le terminus Borderouge, la circulation des rames a pu reprendre aux alentours de 19h15 et la fin des dernières vérifications des pompiers. La station Jeanne d'Arc reste fermée et non desservie, pour une durée indéterminée.