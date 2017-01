Un incendie dans le Vieux Mans

Une vingtaine de pompiers sont intervenus ce matin vers 8h30 dans le Vieux Mans pour un feu dans une maison. Rapidement maitrisé, cet incendie a fait un blessé léger.

Un gros déploiement de pompiers, ce matin, dans le Vieux Mans. Le feu a pris dans le sous-sol d'une maison située à l'angle de la rue Godard et de la rue Saint Flaceau vers 8 heures et demie. Quatre personnes ont été évacuées et un habitant a été légèrement brûlé aux mains.

incendie Vieux Mans © Radio France - Julien JEAN