Un incendie dans un appartement à Chambéry, pas de blessé

Un violent feu s'est déclaré à Chambéry lundi soir, avenue du Covet. Le feu a pris au dernier étage d'un immeuble de six étages.

Un incendie impressionnant s'est produit ce lundi, à Chambéry, avenue du Covet. Les pompiers ont été alertés vers 19h15. Le feu a pris au dernier étage d'un immeuble de six étages. A leur arrivée, les occupants de l'appartement, une mère et ses deux enfants, étaient déjà sortis du brasier. Les trois victimes ont été légèrement intoxiquées et transportées à l'hôpital de Chambéry pour des examens de contrôle.

La mairie devrait les reloger. Les voisins ont pu eux regagner leur logement, une fois le sinistre éteint. En tout, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.