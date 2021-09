Un incendie dans un appartement en plein centre-ville de Saint-André-de-Cubzac

Un incendie dans le centre-ville de Saint-André de Cubzac ce jeudi soir a fait cinq blessés légers dont deux enfants de 8 et 11 ans.

Un incendie s'est déclaré à 23h30 ce jeudi en plein centre ville de Saint-André-de-Cubzac en Gironde, dans un appartement de la place de la Libération. Un homme de 22 ans a été légèrement brûlé, il est hospitalisé au CHU de Pellegrin, tout comme quatre personnes intoxiquées par les fumées : deux garçons de 8 et 11 ans et deux hommes de 25 et 27 ans.

Six personnes qui habitaient le même immeuble, au premier étage, ont du être relogées et deux autres, qui travaillent dans un commerce situé au rez-de-chaussée sont au chômage technique.