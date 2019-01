Dix personnes évacuées de leur immeuble à cause d'un incendie en sous-sol à Avignon

C'est un voisin qui venant à son bureau situé a côté qui a prévenu un des habitants à cause d'une épaisse fumée noire qui se dégageait du sommet de l'immeuble. Après avoir appelé les pompiers et alerté tous les occupants, ils se sont rendu compte que le feu s'était déclaré en sous-sol dans un ancien vide-ordure aujourd'hui inutilisé. Les flammes ont rapidement été éteintes et les circulations ventilées permettant aux habitants qui attendaient dehors de regagner leurs logements sans problème en milieu de matinée. Pas de blessés ni dégâts conséquents hormis une canalisation d'eau qui a rompu à proximité du foyer.

Un déploiement important en raison de l'incertitude sur l'évolution de l'incendie © Radio France - Marie-Audrey Lavaud