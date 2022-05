Un incendie dans un bâtiment agricole à Laillé, à côté de la rave party

Un feu a pris dans un hangar de stockage de foins, ce dimanche 29 mai 2022 vers 7h30, à Laillé, au sud de Rennes. Le bâtiment est situé au lieu-dit de la Carrière de la Roche, là où entre 500 et 700 fêtards sont réunis depuis vendredi soir pour une rave party. Selon les gendarmes, un fêtard s'était abrité dans le hangar pour dormir, au moment où l'incendie a débuté. Il n'a pas été blessé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aucun blessé

L'homme a été interpellé et accompagné à l'hôpital. Il n'était pas possible de l'emmener directement à la gendarmerie car, selon les militaires, il avait bu et consommé des stupéfiants. Il sera entendu à sa sortie. Aucun autre fêtard n'a été blessé. Le bâtiment, lui, a été endommagé. Les agriculteurs ont fait tomber la structure pour ne pas qu'elle s'écroule d'elle-même.

Entre 700 et 800 teufeurs sont toujours sur place. De premiers groupes sont en train de partir. Une soixantaine de gendarmes sont mobilisés sur la journée pour les cueillir à la sortie. Ils ont déjà saisi quelques permis. Deux équipes cynophiles et un hélicoptère sont déployés.

Les gendarmes sont sur place © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Deux équipes cynophiles sont sur place © Radio France - Pierre-Antoine Lefort