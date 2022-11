Un incendie dans un bâtiment désaffecté de la SNCF à Tours près de la gare, de gros moyens déployés

Un incendie s'est déclaré ce lundi matin, à Tours, rue Blaise Pascal, tout près de la gare. Le feu a pris avant 7h. Selon les pompiers d'Indre-et-Loire, il s'agit d'un bâtiment désaffecté de 500 mètres carrés, qui appartient à la SCNF. Plus d'une vingtaine de pompiers et six engins sont sur place pour éteindre les flammes. Les secours demandent d'éviter le secteur. La rue Blaise Pascal est complètement coupée à la circulation.

Les secours ont coupé la circulation. © Radio France - Maël Wanecque