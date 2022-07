Un incendie dans un champ en Dordogne, les pompiers protègent la forêt à proximité

Alors que des incendies ravagent les pinèdes de Gironde, le passage des grands camions-citerne contre les feux de forêt ne sont pas passés inaperçus sur les routes de Dordogne. Vendredi 15 juillet au soir, un feu de broussailles s'est déclaré à Saint-Jean-de-Côle, entre Thiviers et Nontron, dans le bien nommé lieu-dit "La maison brûlée".

Une forêt à proximité

Une trentaine de sapeurs-pompiers et une dizaine d'engins sont immédiatement dépêchés sur place. Et pour cause. La forêt qui va jusqu'à Villars est toute proche, et le vent souffle. Heureusement, dans le sens opposé aux bois et plutôt vers la départementale à proximité. Les sapeurs-pompiers ont arrêté les flammes pour les empêcher de se diriger vers des habitations, selon le maire de la commune qui s'est rendu sur place.

En milieu de soirée, le feu était "entouré" par les pompiers.