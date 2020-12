Incendie dans un container de batteries au lithium près d'Ax-les-Thermes en Ariège

D'importants moyens de secours ont été déployés ce mardi matin, sur la commune de Perles-et-Castelet, en Ariège. Vers 9h30, un incendie s’est déclaré dans un container abritant des batteries au lithium. Les secours ont aussitôt mobilisé des moyens classiques des services de secours et d'incendie et de gendarmerie, mais aussi des moyens de lutte contre les risques chimiques. Les équipes techniques de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et les services de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sont également intervenus.

Trafic interrompu sur la RD719

Par mesure de précaution, les quatre personnes qui habitent la maison la plus proche ont été évacuées et relogées. Mais la préfecture d'Ariège se veut rassurante et affirme que les mesures de qualité de l’air effectuées n’ont pas décelé de pollution atmosphérique. Elle invite cependant les habitants alentours à éviter toute activité physique dans un rayon de 100 mètres autour du sinistre.

Le trafic routier est interrompu sur la RD719 au niveau de l'incendie et une déviation de proximité est en place.